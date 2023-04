DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Un incendio arrasó con un edificio de apartamentos en un antiguo vecindario en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, matando al menos a 16 personas e hiriendo a nueve, informaron las autoridades el domingo.

Un comunicado de la Defensa Civil de Dubái, facilitado por la Oficina de Prensa del gobierno, indicó cifra de muertos, de acuerdo con el periódico The National que se edita en inglés y tiene estrecha relación con las autoridades.

Según el diario, el incendio se registró el sábado en el vecindario Al Ras de Dubái, que se caracteriza por un laberinto de calles y callejones y por ser uno de los sectores más antiguos de la ciudad.

En Al Ras también se encuentra el Mercado de Especias de Dubái, un importante atractivo turístico próximo al arroyo salado de la ciudad.

Las autoridades no atendieron de momento las solicitudes de The Associated Press en busca de declaraciones sobre el incendio.

El gobierno no dijo en su comunicado a qué se debió el fuego pero dejó entrever que las muertes fueron causadas por un problema en el edificio de apartamentos de cinco niveles.

La Defensa Civil subrayó "la importancia de que los propietarios y habitantes de inmuebles residenciales y comerciales cumplan totalmente los requisitos y lineamientos de seguridad y protección para evitar accidentes y proteger las vidas de las personas”, afirmó el gobierno en un comunicado, según medios.