Colombia: mujeres vuelven al servicio militar tras 25 años

BOGOTÁ (AP) — Vestida con un uniforme de camuflaje del ejército colombiano Zulma Stefania Pérez defiende su capacidad para enfrentar los rigores del entrenamiento que asumió al ingresar voluntariamente al servicio militar, que en el país es obligatorio sólo para los hombres.

“La exigencia física es la misma, no es por el hecho de que seamos mujeres que seamos menos, sino que podemos mostrar más fortalezas y cualidades que los hombres”, aseguró a The Associated Press desde el Batallón de Logística de Bogotá.