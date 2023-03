Bola Tinubu gana las elecciones presidenciales Nigeria

ABUYA, Nigeria (AP) — Bola Tinubu, candidato del partido gobernante en Nigeria, fue declarado ganador de las elecciones presidenciales en la madrugada del miércoles, mientras los dos principales candidatos de la oposición exigían ya la repetición de los comicios en el país más poblado de África.

Es probable que el anuncio realizado por las autoridades electorales durante la noche derive en una reclamación judicial por parte de sus principales oponentes, Atiku Abubakar y Peter Obi. Abubakar también terminó segundo en los últimos comicios en 2019 y luego presentó una demanda que finalmente fue desestimada.

Los dos principales candidatos de la oposición habían reclamado el martes una repetición de los comicios alegando que la demora en la publicación de los resultados había dado lugar a irregularidades. El partido gobernante, el Congreso de Todos los Progresistas, pidió a la oposición de acepte la derrota y no cause problemas.

Tinubu recibió el 37% de los votos, o cerca de 8,8 millones de boletas, mientras que su principal rival, Abubakar, obtuvo el 29% con cerca de siete millones. Obi terminó tercero con un 25%, alrededor de 6,1 millones de votos, según los resultados anunciados por la Comisión Electoral Nacional Independiente en vivo por televisión.

“Habiendo cumplido los requisitos de la ley (Tinubu) es declarado vencedor y resulta elegido", indicó el presiente del organismo, Mahmood Yakubu.

El anuncio se produjo pasadas las 04:00 de la madrugada, pero en la secretaría general del partido gobernante las celebraciones ya habían comenzado el martes en la noche, cuando los seguidores de Tinubu se congregaron allí anticipando su victoria.

“¡Ninguno de los otros iguala su récord!”, dijo Babafemi Akin mientras charlaba entusiasmado sobre las perspectivas de que gobernase. “Estoy seguro de que lo hará bien".

Tinubu, de 70 años, es el exgobernador del estado de Lagos, pero perdió el estado en los comicios del sábado en favor de Obi, que atrajo mucho voto joven deseoso de cambio.

Los partidos tienen tres semanas para recurrir los resultados, pero las elecciones solo se pueden invalidar si se demuestra que el organismo electoral nacional no cumplió totalmente la ley y actuó de forma que podría haber cambiado el resultado.

El Tribunal Supremo de Nigeria nunca ha anulado unas presidenciales, aunque las impugnaciones son habituales, incluso por parte del presidente saliente, Muhammadu Buhari.

Estas elecciones se han seguido muy de cerca porque el país no solo es la mayor economía de África, sino también uno de sus principales productores de petróleo.

Los periodistas de The Associated Press Taiwo Ajayi en Abuya, Nigeria; Krista Larson en Dakar, Senegal, y Sam Mednick in Uagadugu, Burkina Faso, contribuyeron a este despacho.