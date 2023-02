Sondeo AP: Influencia de China preocupa a la mayoría en EEUU

WASHINGTON (AP) — Sólo el 40% de los adultos estadounidenses aprueba la manera en que el presidente Joe Biden está manejando las relaciones con China, según muestra una nueva encuesta, con una mayoría preocupada por la influencia de Beijing al tiempo que la Casa Blanca detecta que su agenda está cada vez más determinada por las rivalidades globales.

Aproximadamente seis de cada 10 personas se dicen muy preocupadas por China, la segunda economía más grande del mundo, después de Estados Unidos, según la encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Biden considera que su agenda nacional sobre infraestructura y desarrollo de chips informáticos forma parte de una competencia más amplia con China y argumenta que el futuro está en juego.