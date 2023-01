Registran la casa del atacante de dos iglesias en España

ALGECIRAS, España (AP) — La policía registró el jueves la casa del sospechoso de dos ataques a iglesias el día anterior, en los que un hombre murió y un sacerdote resultó herido de gravedad.

La policía registraba la vivienda del acusado, que aún no había sido identificado, para determinar si la motivación del ataque del miércoles por la noche era de carácter “terrorista o cualquier otra naturaleza”, indicó el Ministro español del interior, Fernando Grande-Marlaska. No había otros sospechosos y el detenido no tenía antecedentes penales, añadió.