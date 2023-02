Papa alienta a sursudaneses y planteará situación de mujeres

YUBA, Sudán del Sur (AP) — El papa Francisco trató de consolar el sábado al sufrido pueblo de Sudán del Sur en su primera jornada completa en la nación asediada por el conflicto, la pobreza y las crisis humanitarias, alentando a los sacerdotes y monjas a servir a sus parroquias uniéndose a sus lágrimas.

Tras llegar en la víspera al país más joven del mundo para la primera visita papal de su corta historia, el pontífice pasará el sábado atendiendo primero al personal eclesiástico y luego a los sursudaneses que se han visto forzados a abandonar sus hogares a causa de los combates, las inundaciones y otras crisis.

Francisco destacó en especial la difícil situación de las mujeres, la mitad de las cuales contraen matrimonio antes de cumplir 18 años, son objeto de una violencia sexual descontrolada y sufren la tasa de mortalidad materna más alta del mundo.

“Preguntémonos que significa para nosotros ser ministros de Dios en una tierra arrasada por la guerra, el odio, la violencia y la pobreza", dijo el papa en la Catedral de Santa Teresa de la capital, Yuba. “¿Cómo ejercitar el ministerio en esta tierra, a lo largo de la orilla de un río bañado por tanta sangre inocente, mientras que los rostros de las personas que se nos confían están surcados por lágrimas de dolor?”

Rico en petróleo y en otros recursos natural pero afectado por años de guerra civil y conflictos, Sudán del Sur es uno de los países más pobres del mundo y es el responsable de la peor crisis migratoria en África: más de dos millones de personas han huido y otros dos millones están desplazados dentro de sus propias fronteras.

Junto al arzobispo de Canterbury, Justin Welby, y al responsable de la Iglesia presbiteriana de Escocia, el pontífice pretende llamar la atención mundial sobre la complicada situación de la nación. El objetivo de esta novedosa visita ecumérica es animar a sus líderes políticos a aplicar el acuerdo de paz alcanzado en 2018 para poner fin a la guerra civil que estalló luego de que el país, de mayoría cristiana, se independizó de Sudán, predominantemente musulmán, en 2011.

El acuerdo y muchas de sus disposiciones clave, incluyendo la formación de un ejército nacional unificado, se ha estancado debido a conflictos políticos y a los continuados enfrentamientos en todo el país que han obligado a demorar sus primeras elecciones presidenciales dos años más.

En el acto en la catedral, Francisco instó a los obispos, sacerdotes, monjas y seminaristas a que no se unan a la vida religiosa por prestigio social sino para servir y acompañar a los fieles.

A los pastores “se les pide que desarrollen precisamente este arte de caminar en medio: en medio de los sufrimientos y las lágrimas, en medio del hambre de Dios y de la sed de amor de los hermanos y hermanas”, afirmó.

En un día en el que se espera que el sufrimiento de las mujeres adquiera un protagonismo relevante, Francisco escuchó hablar de los horribles sacrificios que han hecho algunas monjas. Mary Daniel Abut y Regina Roba Luate, de la Congregación de las Hermanas del Sagrado Corazón fueron asesinadas en una emboscada en 2021 junto a otras dos personas.

“Gracias, en nombre de toda la Iglesia, por su dedicación, su valor, sus sacrificios y su paciencia", manifestó ante los religiosos.

Las mujeres y niñas viven una “existencia infernal” en el país, según un reporte elaborado el año pasado por la Comisión sobre Derechos Humanos en Sudán del Sur de Nacionales Unidas en base a varios años de entrevistas.

“Las mujeres sursudanesas son agredidas físicamente mientras son violadas a punta de pistola, suelen ser sujetadas por hombres mientras son maltratadas por otros. Se les dice que no se resistan lo más mínimo y que no denuncien lo ocurrido o serán asesinadas", indicó el informe.

“Es difícil transmitir el nivel de trauma de las mujeres sursudanesas, cuyos cuerpos son, literalmente, zona de guerra", afirmó la presidenta de la Comisión, Yasmin Sooka, a finales del año pasado.

La periodista de The Associated Press Cara Anna en Nairobi, Kenia, contribuyó a este despacho.

