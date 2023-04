Oklahoma: Dimite comisario que habló de asesinar periodistas

OKLAHOMA CITY (AP) — El comisario de un condado del extremo sureste de Oklahoma que, al parecer, fue grabado cuando hablaba de asesinar periodistas y linchar a personas de raza negra ha renunciado a su cargo, confirmó el miércoles la oficina del gobernador Kevin Stitt.

La portavoz de Stitt, Carly Atchison, dijo que la oficina recibió una carta de renuncia escrita a mano por parte del comisario del condado de McCurtain, Mark Jennings. En la misiva, Jennings dice que renuncia inmediatamente al puesto y que planea emitir un comunicado formal “en el futuro cercano en torno a los eventos ocurridos recientemente en nuestro condado”.

Los comentarios amenazantes de Jennings y otros agentes fueron obtenidos luego de una reunión realizada el 6 de marzo y fueron reportados por el periódico McCurtain Gazette-News hace unos días en su edición de fin de semana. Han provocado indignación y protestas en la ciudad de Idabel, la capital del condado.

En una publicación en la cuenta de Facebook del departamento policial realizada el martes, los agentes no comentaron sobre la grabación de la reunión, pero afirmaron que se había obtenido de manera ilegal.

El mismo miércoles, el Buró de Investigaciones del estado de Oklahoma confirmó que había abierto una pesquisa sobre la cuestión a petición del gobernador.

Durante la conversación — en la que estuvieron presentes el jefe policial Kevin Clardy, la capitana Alicia Manning, Jennings y el administrador penitenciario Larry Hendrix — Manning y Jennings parecer hablar sobre Bruce Willingham, el editor del Gazette-News, y de su hijo Chris Willingham, un reportero del periódico.

Jennings dice a Clardy y Manning: "Sé dónde se pueden cavar dos hoyos profundos si alguna vez los necesitan”, a lo que el jefe policial responde: “Tengo una excavadora”.

Jennings también comenta que conoce “dos o tres asesinos a sueldo” en Luisiana y añade: “son muchachos muy discretos”.

En la grabación, Jennings parece quejarse sobre no poder colgar a las personas de raza negra, señalando: “Tienen más derechos que nosotros”.

The Associated Press no pudo verificar inmediatamente la autenticidad de la grabación. Ninguna de las cuatro personas involucradas respondió a llamadas telefónicas o correos electrónicos enviados por la AP en busca de comentarios.