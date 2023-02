NO FUE REAL: Una mirada a lo que no sucedió esta semana

Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

La OTAN no ha declarado la guerra a Rusia

LA AFIRMACIÓN: De último minuto se dio a conocer que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) declaró la guerra directa a Rusia. Putin tiene objetivos más allá de Rusia.

LOS HECHOS: Aunque países miembros de la OTAN anunciaron el envío de tanques de batalla a Ucrania, la alianza militar informó a The Associated Press que no ha presentado una declaración oficial de guerra contra Rusia.

Estados Unidos y Alemania, países miembros de la OTAN, anunciaron la semana pasada que enviarían tanques de batalla para ayudar a Ucrania contra la invasión rusa que enfrenta desde hace casi un año.

El esfuerzo coordinado de Occidente para proporcionar docenas de armas pesadas permitirá, según los comandantes militares ucranianos, realizar contraofensivas, reducir las bajas y ayudar a restaurar los suministros de municiones, reportó la AP.

Estados Unidos enviará 31 tanques M1 Abrams a Ucrania, mientras que Alemania proporcionará 14 Leopard 2 A6 de su arsenal. Varios países europeos han equipado a sus ejércitos con tanques Leopard 2, por lo que el anuncio alemán significa que pueden proporcionar una parte de sus vehículos a Ucrania.

Ante este contexto, usuarios de redes sociales afirman que la OTAN ha declarado oficialmente la guerra contra Rusia.

Por ejemplo, un video compartido en Facebook cita una declaración del presidente del Comité Militar de la OTAN, Rob Bauer, durante una entrevista con el medio portugués RTP. Cuando se le preguntó si la alianza está preparada para una confrontación directa con Rusia, Bauer contestó: “Lo estamos”.

“Creo que lo que hicimos después de que comenzó la guerra fue (desplegar) los grupos de batalla a lo largo del flanco este, teníamos cuatro en el norte, los tres Estados bálticos y Polonia, la presencia avanzada mejorada, grupos de batalla”, detalló.

Sin embargo, hasta el momento la OTAN no ha declarado la guerra contra Rusia. Una revisión de sus canales oficiales no arroja resultados sobre un anuncio de tal magnitud.

La AP envió un correo a la oficina de prensa de la OTAN preguntando sobre la supuesta declaración de guerra. En respuesta, la alianza dijo que es falso que hayan declarado la guerra a Ucrania.

“Los aliados de la OTAN están brindando ayuda militar, financiera y humanitaria sin precedentes a Ucrania para ayudarla a defenderse de la guerra de agresión de Rusia. No hay tropas bajo el mando de la OTAN dentro de Ucrania”, dijo la alianza en el correo.

“La OTAN no es parte del conflicto ni pretende serlo. Hemos sido claros en esto desde el comienzo de la invasión de Rusia en toda regla en febrero de 2022”, agregó.

— El periodista de la AP León Ramírez verificó esta información.

Video no muestra tanques estadounidenses en un tren en Polonia

LA AFIRMACIÓN: Un video muestra un tren que transporta tanques estadounidenses y vehículos de combate de infantería en Polonia, luego de que el presidente de Estados Unidos Joe Biden anunció que enviaría tanques a Ucrania.

LOS HECHOS: El video fue filmado a lo largo de la autopista 40 en las afueras de Gorham, Kansas, por un residente local. Funcionarios estadounidenses dijeron que llevaría “muchos meses” entregar los tanques Abrams a Ucrania, según informó AP.

Después de que Biden anunciara el 25 de enero que Estados Unidos enviaría 31 tanques de batalla M1 Abrams a las fuerzas ucranianas, usuarios de las redes sociales compartieron un video no relacionado de vehículos militares transportados por ferrocarril en Kansas, sugiriendo falsamente que se trataba de Polonia.

El video, que fue capturado desde un automóvil en movimiento, muestra una fila aparentemente interminable de tanques y otros vehículos militares de combate que viajan por ferrocarril a lo largo de un campo nevado. El espejo retrovisor de un conductor se ve en la parte inferior del video.

Varias publicaciones en Twitter y Facebook señalaron que el tren que transportaba toneladas de tanques Abrams y vehículos de combate de infantería Bradley fue visto en Polonia, pero esto es falso.

Eddie Johnson, un residente local que filmó el video, dijo a la AP que lo grabó mientras conducía por la autopista 40 en las afueras de Gorham. El video de Johnson muestra una intersección con el terreno circundante cubierto de nieve y la parte posterior de una señal de alto, junto con una señal verde que dice “Hwy 40”. La intersección de 400th Ave y Hwy 40 en Google Maps muestra la misma ubicación del letrero junto con la línea de tren que se muestra en el video.

Johnson dijo que publicó el video en Twitter el 24 de enero como “una especie de broma” y en respuesta a un tuit que decía que Biden estaba “considerando” enviar un mensaje de agradecimiento a Ucrania. “¿Esa decisión ya está tomada? Esto es Kansas hoy”, dice su tuit.

Un mapa del Departamento de Transporte de Kansas muestra que Union Pacific opera la línea ferroviaria que pasa por Gorham. Un portavoz de Union Pacific le dijo a la AP en un correo electrónico que no podían revelar ninguna información sobre envíos específicos, pero confirmó que transportan carga para el ejército estadounidense.

El doctor A. S. Gian Gentile, historiador principal de RAND Corporation, una organización de investigación no partidista, le dijo a AP en un correo electrónico que el video muestra tanques Abrams, pero no está claro de qué tipo son.

Un portavoz del ejército le dijo a AP en un correo electrónico que no pudieron verificar cuándo se tomó el video o dónde se asignó el equipo.

Funcionarios estadounidenses dijeron que llevaría “muchos meses” entregar los tanques Abrams a Ucrania, según informó AP.

— La periodista Karena Phan verificó esta información.

Video de Biden anunciando inversión contra COVID data de 2021

LA AFIRMACIÓN: Este 30 de enero, durante una conferencia virtual, el presidente Biden, anunció una serie de medidas contra la pandemia de COVID-19.

LOS HECHOS: La grabación data de febrero de 2021, cuando Biden participó en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Alemania.

Este lunes, el presidente Biden informó al Congreso estadounidense de que el 11 de mayo declarará concluidas las emergencias nacional y de salud que estuvieron en vigor desde principios de 2020 tras el inicio de la pandemia, reportó la AP.

La medida derivará en una restructuración de la respuesta del gobierno federal a la amenaza impuesta por el virus como un riesgo endémico para la salud pública, reportó AP.

Desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020 en las redes sociales han circulado múltiples afirmaciones erróneas en torno a la crisis de salud y las respuestas de los gobiernos para combatir la expansión del virus, que AP ha verificado.

Una publicación que circula en Facebook incluye la grabación de la participación de Biden en la conferencia de 2021 para decir erróneamente que éste corresponde a medidas anunciadas este 30 de enero por el mandatario contra la pandemia.

La Conferencia de Seguridad de Múnich es un evento organizado anualmente que reúne a líderes para discutir sobre medidas para garantizar la paz a nivel mundial.

La publicación del 30 de enero dice que el video muestra hechos de “última hora”.

Pero al hacer búsquedas de palabras clave en internet de lo dicho por Biden en el video, AP corroboró que éste corresponde a la participación de Biden en la conferencia ocurrida el 21 de febrero de 2021.

En el panel de la conferencia en el que participó Biden también tuvieron intervenciones el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la entonces canciller alemana, Angela Merkel.

Durante su intervención, Biden anunció una inversión de 2.000 millones de dólares por parte de su administración para la plataforma COVAX, una iniciativa de la ONU para garantizar la distribución equitativa de vacunas contra el COVID-19 a nivel mundial.

Biden agregó en ese entonces que el gobierno estadounidense también asumió el compromiso de invertir 2.000 millones de dólares adicionales a la iniciativa si otros gobiernos también aumentaban sus donaciones a COVAX.

— El periodista de la AP Marcos Martínez Chacón verificó esta información.

Anuncio sobre “zar fronterizo” no está ligado a administración de Biden

LA AFIRMACIÓN: El anunció sobre la creación de un nuevo encargado de “supervisar la seguridad de la frontera entre México y Estados Unidos” demuestra que el presidente Joe Biden está construyendo un muro en dicha frontera a pesar de que en repetidas ocasiones dijo que no lo haría.

LOS HECHOS: La administración de Biden como tal no está construyendo un muro. La publicación se refiere al reciente anuncio del gobernador de Texas, Greg Abbott, sobre una nueva posición que fue creada para supervisar la seguridad fronteriza de Texas.

El 30 de enero, Abbott nombró “zar fronterizo” a Mike Banks, un guardia de fronteras retirado con más de tres décadas de experiencia en la frontera de México.

El gobernador explicó que la función de Banks será supervisar la seguridad fronteriza del estado como parte de la respuesta de Texas ante la negativa del presidente Biden por hacer cumplir las leyes de inmigración y fortalecer la frontera. Agregó que parte de su misión será “acelerar la construcción del muro fronterizo en Texas”.

Abbott hizo el anuncio poco antes de supervisar la instalación de una porción del muro que su administración está colocando en la ciudad de San Benito, Texas, al sur del país.

A raíz de esto, una publicación en Facebook sugirió que Biden estaba construyendo un muro en la frontera.

“¿Pues no que Biden no iba a construir su muro?”, dice un mensaje que incluye un enlace a una nota del medio alemán Deutsche Welle (DW) titulada: “Nombran “zar” fronterizo para empujar la construcción del muro entre EE.UU. y México.

Pero en la publicación no se explica que la administración de Biden no nombró a un zar fronterizo, sino que en realidad ese puesto fue creado para coordinar acciones de seguridad fronteriza únicamente en Texas.

En la nota se explica que Abbott señaló que la creación del “zar fronterizo” se dio como respuesta a la política de fronteras abiertas del presidente Biden.

El texto del medio alemán dice que Abbott explicó que se trata de “un trabajo a tiempo completo, que requiere un líder cuyo único enfoque es responder a las políticas de fronteras abiertas del presidente (Joe) Biden”.

Durante la conferencia de prensa, Abbott también anunció la meta de la Comisión de Instalaciones de Texas de construir 40 millas de muro fronterizo este año.

El 11 de febrero de 2021, la AP reportó que Biden puso fin de manera oficial a la “emergencia nacional” que el expresidente Donald Trump declaró a fin de usar dinero del Pentágono para construir un muro a lo largo de la frontera con México.

La AP no encontró comunicados oficiales recientes en donde se confirme que se planea continuar con el muro, inicialmente planteado por el exmandatario Trump, pero corroboró que la administración de Biden sí ha tapado brechas y hecho trabajos de mantenimiento.

En junio de 2021, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó un nuevo plan de muro fronterizo, basado en las prohibiciones de Biden e informó que la construcción se había detenido, “con la excepción de las actividades relacionadas con garantizar que los sitios del proyecto estén seguros y protegidos de acuerdo con los términos y condiciones de los contratos”.

La dependencia agregó que continuaría trabajando en más de 13 millas de dique en el Valle del Río Grande, citando la parte de la orden ejecutiva de Biden centrada en tomar “medidas urgentes necesarias para evitar peligros físicos inmediatos”.

En diciembre de 2021, el DHS anunció que realizaría un proyecto a pequeña escala para cerrar “pequeñas brechas que permanecían abiertas por actividades de construcción anteriores” en el muro existente.

— La periodista de la AP Abril Mulato verificó esta información.

Feministas no justificaron a acusadas de asesinato de un menor

LA AFIRMACIÓN: Un sector del feminismo argentino defiende y justifica a Magdalena Espósito, y a su pareja, Abigaíl Páez, acusadas de asesinar al menor de cinco años Lucio Dupuy el 26 de noviembre de 2021.

LOS HECHOS: Una serie de opiniones que no están relacionadas al caso de Lucio y que fueron publicadas en una web feminista en enero de 2021, meses antes del asesinato del menor, han sido tergiversadas y falsamente atribuidas a Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina.

Litvachky y el CELS desmintieron que esas declaraciones fueran reales a través de un comunicado.

En el documento explicaron que los textos fueron tomados de una entrada de la web LatFem en la que distintos especialistas de justicia y feminismos, incluida Litvanchky, respondieron a la pregunta: “¿De qué hablamos cuando decimos reforma judicial transfeminista?” que no están relacionadas al caso de Lucio.

La AP revisó la publicación fechada el 29 de enero de 2021, casi 10 meses antes del asesinato del menor, y confirmó que en ningún momento se menciona el caso del mismo.

El 10 noviembre de 2022 comenzó en Santa Rosa (La Pampa) el juicio para determinar la culpabilidad o inocencia de Espósito y Pérez, quienes fueron acusadas por “homicidio agravado con ensañamiento y alevosía” y “abuso sexual gravemente ultrajante”.

Se espera que el Tribunal de Santa Rosa dé a conocer su veredicto el 2 de febrero.

El caso de Lucio ha sido retomado por medios y también por usuarios de redes sociales, quienes conforme se acerca la fecha del veredicto, han compartido un gran volumen de publicaciones al respecto, pero no todas son reales.

Una publicación compartida en Instagram afirma falsamente que un sector del feminismo “DEFIENDE Y JUSTIFICA a las asesinas de Lucio Dupuy”. En el video un hombre asegura que Paula Litvachky, “militante ultra feminista” y directora del CELS, propuso dejar en libertad a Espósito y a Páez.

“O sea que para Paula, la madre de Lucio, como otras tantas asesinas de inocentes al no tener la posibilidad de abortarlos, bueno están en su derecho de matarlos”, dice el sujeto.

Después se muestra una captura de pantalla que dice: “Revisión de causa con perspectiva de género en los procesos judiciales donde se han condenado mujeres cis, personas trans, lesbianas, no binaries acusadas de homicidio agravado por el vínculo sin haber tomado en cuenta el atenuante de no haber podido acceder en tiempo y forma al IVE (Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo)”.

Abajo de esto se lee la leyenda: “Artículo publicado en página del CELS y firmado por Paula Litvachky”.

Pero ni esa información fue publicada en la página del CELS, ni la declaración fue emitida por la directiva.

El desmentido publicado en la web del centro de estudios argentino dice: “Se nos atribuye, a la organización y a Paula Litvachky en su rol de directora, una posición que nunca escribimos, ya que nunca emitimos ninguna opinión sobre el juicio por el homicidio del niño Lucio Dupuy”.

Luego explica que las entradas de la web LatFem fueron retomadas por periodistas, legisladores y medios, sacadas de contexto y atribuídas falsamente a Litvachky.

La AP revisó la entrada de LatFem y encontró que el texto que se muestra en el video como captura de pantalla sobre la “Revisión de causa con perspectiva de género en los procesos judiciales…” en realidad no está atribuido a Litvachky, sino a un colectivo llamado Yonofui y se refería a personas que habían abortado y que habían sido condenadas por homicidio.

Casi al final del video, el protagonista desestima el comunicado del CELS, pero no muestra ninguna evidencia que pruebe que Litvanchky hizo esa declaración. La AP tampoco encontró registros de que la propuesta que se incluye en el video haya sido publicada en la web del CELS.

— Abril Mulato

