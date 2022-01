?“micron avanza en México, presidente le resta importancia

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Mientras México está inmerso en un aumento de casos de coronavirus y se multiplican las filas para hacerse pruebas, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó el lunes que la nueva variante provoca una enfermedad más leve, un “covidcito” y les dijo a sus compatriotas que si tienen síntomas asuman que tienen COVID-19.

El número de casos confirmados en México aumentó un 186% la semana pasada pero las autoridades insisten en que no hay que alarmarse porque las hospitalizaciones y las muertes no han aumentado al mismo ritmo. Además, llevan días subrayando la importancia de que todo aquel que no se haya vacunado lo haga, ya que es clave para que los efectos de la enfermedad sean menos severos. El 88% de los adultos mexicanos ya están vacunados y las autoridades están acelerando ahora la aplicación de la tercera dosis.