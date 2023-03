Encuesta: Aprobación de Biden cae casi a su nivel más bajo

WASHINGTON (AP) — La aprobación del presidente Joe Biden ha caído levemente en el último mes, casi al nivel más bajo de su presidencia, cuando su gobierno intenta proyectar una sensación de estabilidad en medio de un par de quiebras bancarias y la persistente inflación.

Una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research revela leves fluctuaciones en el apoyo a Biden en los últimos meses. El presidente tuvo un nivel de aprobación de 38%, comparado con el 45% en febrero y el 41% en enero. El nivel más bajo, de 36%, fue en un julio, cuando el aumento de los precios de la gasolina, los alimentos y otros rubros se abatió sobre los hogares estadounidenses.