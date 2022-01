COLUMBIA, Carolina del Sur, EE.UU. (AP) — Cuando ya casi daban por muerta su campaña por la nominación presidencial demócrata, Joe Biden se enfocó en las primarias de Carolina del Sur a fines de febrero de 2020, luego de quedar en quinto lugar en Nueva Hampshire y cuarto en Iowa.

Biden aconsejó a los escépticos que se abstuvieran de juzgar hasta que un estado con una gran cantidad de votantes negros, el distrito electoral demócrata más confiable, tuviera la oportunidad de opinar.

“Con demasiada frecuencia se ha dado por sentado su lealtad, su compromiso, su apoyo a este partido”, dijo. “Les doy mi palabra como Biden de que nunca, nunca, nunca lo haré”.

Los votantes negros cumplieron, dieron la vuelta a la contienda demócrata y enviaron a Biden camino a la Casa Blanca.

A un año de su presidencia, Biden espera mantener el apoyo de los votantes negros, a pesar de que no ha cumplido con algunos, temas dejando a algunos leales desanimados.

Solo 6 de cada 10 estadounidenses negros aprobaron a Biden en una encuesta reciente de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, frente a casi 9 de cada 10 en las encuestas realizadas durante los primeros seis meses de su presidencia.

“Estoy perplejo. En algunos puntos, estoy enojado. Estoy tratando de ver si hay algo que lo redima”, dijo George Hart, de 73 años, profesor y asesor de la facultad del capítulo estudiantil de la NAACP, la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color, en Benedict College, una institución históricamente negra en Columbia. “Estoy tan desilusionado que no sé qué decir”.

La opinión de Hart no fue universal en entrevistas con votantes negros en Carolina del Sur la semana pasada, pero es una señal preocupante para un presidente cuyos índices de aprobación están cerca de mínimos históricos. Algunos votantes negros de Carolina del Sur todavía tienen esperanzas en la administración de Biden, mientras que aquellos que lo apoyaron a regañadientes durante su campaña, o no lo respaldaron en absoluto, dicen que no están impresionados.

Dennis Brothers, que apoyó a Biden “desde el principio”, dijo que sentía que las cosas iban “bastante bien”, aunque está frustrado porque no cumplió una promesa de campaña de cancelar, no aplazar, algunos montos de la deuda estudiantil.

En los próximos tres años, Brothers dijo que la administración debería ser más transparente sobre sus objetivos, particularmente en temas pertinentes a los votantes negros, como por ejemplo la reforma policial.

Meg Kinnard