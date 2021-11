Venezuela: Otorgan audiencia a estadounidenses presos

AP

CARACAS (AP) — Los seis ejecutivos petroleros estadounidenses que llevan cuatro años de estar detenidos en Venezuela por cargos de corrupción han sido convocados a una audiencia ante una corte de apelaciones, una decisión inusual del sistema judicial de la nación sudamericana.

Esta semana, un juez programó para el martes la audiencia de los seis hombres, conocidos como los 6 de Citgo, según un documento de la corte compartido con The Associated Press por una persona al tanto del caso, la cual habló con la AP a condición de guardar el anonimato al no estar autorizada a declarar públicamente sobre el asunto.