BUFFALO, Nueva York, EE.UU. (AP) — Varias personas fueron baleadas el sábado por la tarde en un supermercado en Buffalo, Nueva York, informó la policía, que agregó que el presunto agresor había sido detenido.

Los detalles sobre el número de personas baleadas en Tops Friendly Market y sus estados de salud no están disponibles de momento. Los agentes de policía no han respondido por ahora a los mensajes de The Associated Press en busca de comentarios sobre el incidente,