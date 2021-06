Una foto sitúa en Madrid a princesa que quería huir de Dubái

Una princesa de Dubái que despertó la preocupación de un comité de Naciones Unidas tras ser detenida cuando intentaba huir del reino en 2018 apareció el lunes por la mañana en una foto publicada en medios sociales, junto a un texto sobre que estaba en España dentro de unas “vacaciones europeas”.

Una imagen en Instagram publicada por una mujer identificada por medios británicos como la exmiembro de la Marina Real Sioned Taylor mostraba a Sheikha Latifa bint Mohammed Al Maktoum en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid–Barajas.

El texto de Taylor, acompañado por un emoji de una cara sonriente, decía: “Estupendas vacaciones europeas con Latifa. ¡Nos divertimos explorando!”. Los comentarios de Taylor aludían al lugar donde se tomó la foto, que coincide con otras imágenes del aeropuerto.

Cuando se le preguntó sobre Sheikha Latifa, Taylor escribió en otro comentario que “está genial”, con un emoji de un pulgar levantado.

Taylor, las embajadas de Emiratos Árabes Unidos en Londres y Madrid, así como la Oficina de Medios de Dubái, no respondieron en un primer momento el lunes a peticiones de comentarios de The Associated Press.

Taylor también compartió imágenes de Sheikha Latifa en mayo en dos centros comerciales de Dubái.

Las informales fotos chocan con el hecho de que expertos de Naciones Unidas y activistas de derechos humanos han reclamado al gobernante de Dubái, el jeque Mohammed bin Rashid al Maktoum, que proporcione información sobre su hija.

Sheikha Latifa, de 35 años, intentó huir del país en 2018, pero fue detenida por comandos en un barco cerca de India.

En videos publicados en febrero por la BBC, Sheikha Latifa decía estar en una villa “convertida en una cárcel”.

El dramático intento de fuga por mar y sus consecuencias empañaron la imagen cuidadosamente controlada de la familia del jeque Mohammed, que se cree tiene docenas de hijos de varias esposas. Algunos de sus hijos e hijas son muy visibles en medios locales y en internet, mientras que a otros no se les suele ver.

La familia del jeque volvió a convertirse en un tema de conversación en 2020. Entonces, un juez británico concluyó que el jeque había realizado una campaña de miedo e intimidación contra una esposa de la que estaba separado y ordenado el secuestro de dos de sus hijas, una de ellas Sheikha Latifa. El fallo formaba parte de una batalla legal por la custodia entre el jeque Mohammed y su esposa la princesa Haya, hija del fallecido rey Hussein de Jordania.

El jeque Mohammed también es vicepresidente y primer ministro de Emiratos Árabes Unidos, una federación de siete reinos en la Península Arábiga y donde el poder es hereditario.