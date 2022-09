Ucrania mantiene iniciativa, dice que llegó a frontera rusa

JÁRKIV, Ucrania (AP) — Ucrania conservaba el lunes la iniciativa en su contraofensiva contra Rusia y anunció la liberación de varios pueblos, además de afirmar que había empujado a los invasores hasta la frontera en una región.

“En algunos lugares del frente, nuestros defensores llegaron a la frontera estatal con la Federación Rusa”, indicó el gobernador regional de la provincia nororiental de Járkiv, Oleh Syniehubov. Tropas rusas cruzaron la frontera en la región el 24 de febrero, el primer día de la invasión.

Como ha ocurrido durante toda la guerra, era difícil verificar los comunicados militares de forma independiente.

Tras los ataques rusos del domingo a estaciones eléctricas y otra infraestructura, que dejaron muchos lugares de Ucrania sin electricidad, las autoridades en Kiev también dijeron que se habían restaurado los servicios de electricidad y agua en aproximadamente el 80% de la región de Járkiv.

“¡¡¡Son ustedes héroes!!!”, escribió por la mañana en Telegram el alcalde de Járlov, Ihor Terekhov, en una muestra del buen ánimo en un país que ha sufrido más de 200 días de guerra y ocupación. “Gracias a todos los que hicieron todo lo posible en esta noche tan difícil para normalizar la vida de la ciudad lo antes posible”.

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ucranianas dijo que sus tropas habían liberado más de 20 poblaciones durante el último día.

También se mostró de buen humor el presidente, Volodymyr Zelenskyy. Sus desafiantes comentarios del domingo en medios sociales se hicieron virales de inmediato.

“¿Siguen pensando que pueden intimidarnos, doblegarnos, obligarnos a hacer concesiones? ”, escribió. "El frío, el hambre, la oscuridad y la sed para nosotros no son tan atemorizantes y mortales como su ‘amistad y hermandad’. Pero la historia pondrá todo en su sitio. Y estaremos con gas, luz, agua y comida... ¡y sin ustedes!”

El cambio de tendencia fue confirmado por observadores internacionales que advirtieron de sombrías perspectivas para las tropas rusas. Era un gran contraste con los primeros días de la guerra, cuando las fuerzas rusas llegaron a las puertas de Kiev.

“Ante los avances ucranianos, Rusia probablemente ha ordenado la retirada de sus tropas de toda la provincia ocupada de Járkiv al oeste del Río Oskil”, indicó el lunes el Ministerio británico de Defensa, que recogía un gran avance para Kiev. “Ucrania ha recuperado territorio del tamaño de al menos dos veces la región de Londres”.

El reporte británico añadió que eso probablemente socavaría aún más la confianza de las tropas rusas en sus comandantes. Por ahora, la estrategia ucraniana de avanzar primero en la zona sureña de Jersón y atraer la atención de las fuerzas enemigas antes de abalanzarse sobre las líneas rusas más mermadas en el nordeste se ha considerado como una gran maniobra militar.

Incluso en torno a Jersón, Rusia tenía problemas para que sus tropas cruzaran el Río Dniéper para frenar la ofensiva ucraniana, señaló el comunicado británico.

“Los rápidos éxitos ucranianos tienen implicaciones significativas para la estrategia operativa rusa en su conjunto. Es probable que la mayoría de las fuerzas en Ucrania se vean obligadas a priorizar acciones defensivas de emergencia”, añadió el reporte.

El Institute for the Study of War, con sede en Washington, dijo el lunes que Rusia probablemente no tiene las fuerzas de reserva necesarias para reforzar sus defensas en Ucrania.

Aunque es probable que la guerra se alargue al año que viene, el centro de estudios dijo creer que “Ucrania ha cambiado a su favor la marcha de esta guerra” al emplear de forma efectiva armas proporcionadas por Occidente como el sistema de misiles de largo alcance HIMARS y buenas estrategias en el campo de batalla. “Probablemente Kiev dictará cada vez más la ubicación y la naturaleza de los grandes combates”.

En un intento de frenar ese impulso, Rusia lanzó el domingo misiles a centrales eléctricas y otra infraestructura crítica, lo que provocó críticas inmediatas de Ucrania y Estados Unidos por centrarse en objetivos civiles.

___

Arhirova informó desde Kiev.