Trudeau no gana mayoría, pero su rival podría perder puesto

of

3 of 3

of

2 of 3

of

1 of 3

TORONTO (AP) — El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ganó sus terceras elecciones consecutivas, pero no consiguió la mayoría que deseaba en el Parlamento, un resultado que amenazaba con hacer perder su puesto a su rival conservador tras haber desplazado a su partido hacia el centro y alejado a su base de simpatizantes.

Trudeau apostó a que los canadienses no querían un gobierno conservador durante una pandemia y expresó la creciente molestia de los ciudadanos con quienes se niegan a vacunarse.

Eso ayudó a impulsar la victoria de Trudeau en las elecciones del lunes, y aunque la apuesta por ganar la mayoría de los escaños del Parlamento no dio resultado, Trudeau encabeza ahora un sólido gobierno en minoría que no será destronado por la oposición a corto plazo.

Los resultados del último conteo son casi idénticos a los de hace dos años. El Partido Liberal de Canadá consiguió o llevaba la ventaja en 158 escaños, uno más de los que ganó en 2019, y 12 menos de los 170 que se necesitan para obtener la mayoría en la Cámara de los Comunes.

Los conservadores tenían ventaja o ganaron en 119 escaños, dos menos que en 2019. Por su parte, los izquierdistas del Nuevo Partido Democrático obtenían 25, mientras que el Bloc Québécois ganaban 34 y los Verdes se quedaban con dos.

Horas después de conocerse los resultados, Trudeau saludó a los viajeros y posó para fotos el martes por la mañana en una estación del metro de su distrito en Montreal, una tradición postelectoral para el primer ministro.

“Los escucho cuando dicen que sólo quieren volver a las cosas que aman y no preocuparse por esta pandemia o por las elecciones”, dijo Trudeau en su discurso posterior a la victoria, pronunciado horas antes.

En una conferencia de prensa el martes, el líder conservador Erin O’Toole dijo que había iniciado una revisión postelectoral para examinar qué fue lo que falló en su partido.

“Estamos trabajando para conseguir la victoria la próxima vez”, dijo O’Toole, añadiendo que las elecciones podrían celebrarse dentro de 18 meses.

“Todos estamos decepcionados por los resultados y, como líder, nadie más que yo”.

Daniel Béland, profesor de ciencias políticas de la Universidad McGill de Montreal, atribuyó la derrota de los conservadores al acercamiento hacia el centro hecho por O'Toole, calificándolo de “fuente de contención dentro del partido”.

El copresidente de la campaña conservadora, Walied Soliman, dijo antes del recuento de votos del lunes que mantener a Trudeau en un gobierno de minoría sería una victoria. Pero Jenni Byrne, directora de campaña y subjefa de despacho del ex primer ministro conservador Stephen Harper, dijo a The Associated Press que estaba “conmocionada” por los comentarios de Soliman y más tarde dijo que O’Toole dio un discurso de concesión en el que actuó como si hubiera ganado.

O’Toole dijo que estaba más decidido que nunca a continuar, pero su partido podría destituirlo como hizo con su predecesor, que no logró vencer a Trudeau en 2019.

“La gente debería reflexionar más sobre dónde se pueden hacer mejoras en la campaña en lugar de derrocar al líder”, dijo Rick Roth, un ex alto funcionario del Partido Conservador en el gobierno de Harper. “Esta tendencia no puede continuar o estaremos en el desierto durante una década”.