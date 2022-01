Tribunal de EEUU ordena a exFARC pagar por secuestro

BOGOTÁ (AP) — Las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) deberán pagar 36 millones de dólares por el secuestro de la política colombiana Ingrid Betancourt, según ordenó recientemente un juez del Tribunal de Distrito Medio de Pensilvania.

Al ser las FARC una guerrilla disuelta sometida a un proceso de paz y algunos de los acusados estar en la clandestinidad, no es claro cómo pagarán los 36 millones de dólares. “Será difícil, pero creo que hay caminos que podemos tomar para cobrar los fondos, pero no es algo de lo que quiera comentar más”, dijo el jueves a The Associated Press el abogado defensor Robert Levy, cuyas oficinas están en Nueva Jersey.