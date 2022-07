Trabajadoras sexuales protestan por extorsiones en Perú

LIMA (AP) — Dos decenas de trabajadoras sexuales y activistas por los derechos de la comunidad LGBT protestaron el jueves frente al local principal de la Fiscalía por la violencia que ejercen sobre ellas extorsionadores que les piden dinero a cambio de dejarlas trabajar en las calles.

“Están matándonos y el Estado indolente no hace nada”, dijo a The Associated Press Angela Villón, presidenta de la asociación de trabajadoras sexuales del Perú. "Estoy denunciando que hay mafias que se están instalando y cobran cupos a vista y paciencia de la policía y las autoridades", aseguró.