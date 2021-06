LOS ÁNGELES (AP) — “The Hitman’s Wife’s Bodyguard” alcanzó el primer lugar de recaudaciones en las taquillas de Estados Unidos.

La cinta de Lionsgate protagonizada por Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson y Salma Hayek sumó 11,6 millones de dólares a nivel nacional para ubicarse en primer puesto en su estreno. La comedia de acción — que se proyectó en 3.331 salas — es la secuela del éxito de 2017 “The Hitman’s Bodyguard.”

“The Hitman’s Wife’s Bodyguard” superó a “A Quiet Place Part II”, que permaneció en la segunda posición en el cuarto fin de semana desde su estreno. El thriller de horror de Paramount, protagonizado por Emily Blunt y dirigido por John Krasinski, ganó 9,4 millones de dólares. La cinta fue la primera en la era de la pandemia de COVID-19 en recaudar 100 millones de dólares a nivel nacional.

Este fin de semana, “Godzilla vs. Kong” se convirtió en la segunda película de la pandemia en rebasar la marca de los 100 millones. La cinta ha recaudado más de 442,5 millones de dólares a nivel mundial.

En tanto, la película de Jon M. Chu “In the Heights” siguió pasando apuros en las taquillas. La adaptación del musical de Lin Manuel Miranda en Broadway cayó al sexto sitio este fin de semana.

La película de Warner Bros obtuvo más de 4,2 millones de dólares, un descenso del 63% respecto a la semana previa. El musical, aclamado por la crítica, ha sido señalado en fechas recientes de que carece de hispanos de piel oscura en los papeles protagónicos.

Sin embargo, Paul Dergarabedian, analista de medios para Comscore, cree que la cinta fue víctima de sus elevadas expectativas. Dijo que, por lo general, a los musicales les toma tiempo atraer una audiencia.

“Hubo tantas cosas en torno a este filme”, dijo Dergarabedian. “Había muchas expectativas cuando se estrenó el fin de semana pasado. Y debido a las excelentes críticas, creo que hubo algunas expectativas excesivas. Con los pronósticos de que tendría gran éxito, la gente estaba emocionalmente vinculada con la película. Las proyecciones de taquilla se salieron de proporción. Eso generó expectativas irreales".

“Peter Rabbit 2: The Runaway” se ubicó en el tercer puesto en las taquillas con 6,1 millones de dólares, mientras que “The Conjuring: The Devil Made Me Do It” terminó en cuarto con 5,15 millones. Apenas superó a “Cruella”, con Emma Stone, que finalizó en la quinta posición con 5,1 millones.

“Spirit Untamed,” “12 Mighty Orphans,” “The House Next Door: Meet the Blacks 2” y “Wrath of Man” completaron los 10 primeros lugares.