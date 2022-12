BANGKOK (AP) — Tesla llegó a Tailandia, ofreciendo sus populares Model 3 y Model Y a precios destinados a competir con rivales como la marca china BYD.

La compañía realizó una exhibición deslumbrante el miércoles en el centro comercial Siam Paragon de Bangkok. Los pedidos por internet ya comenzaron y se prevé que las entregas iniciarán en el primer trimestre del próximo año.

El sureste asiático y sus más de 600 millones de consumidores es cada vez más importante para las automotrices que buscan expandir sus ventas, especialmente de vehículos eléctricos.

Tesla dijo que los vehículos tendrán los más nuevos sistemas de navegación satelital y otras características, como actualizaciones automáticas de software.

La compañía está vendiendo sus modelos Model 3 Long Range y Performance. El Model Y se venderá en tres versiones “para satisfacer las demandas específicas del estilo de vida de cada conductor tailandés”, dijo la compañía.

Los precios de las unidades oscilarán entre 1,76 millones y 2,5 millones de bahts (entre 50.000 y 71.000 dólares).

“El precio es mucho más bajo de lo que esperábamos. En cuanto al servicio posventa, no me preocupa demasiado, ya que las piezas de los vehículos eléctricos no son muy complicadas en comparación con los automóviles con motor de combustible”, dijo Wit Wongngamdee, quien asistió al lanzamiento con su esposa y planea ordenar un vehículo.

Apichat Prasitnarit, otro comprador potencial, dijo que estaba sorprendido por el precio.

“Las marcas de otros países están lanzando sus autos aquí al mismo tiempo, por lo que tenemos opciones y eso es excelente para los consumidores”, dijo.

Tesla dijo que abrirá su primer centro de servicio y estación de supercargadores en Tailandia en marzo y planea tener al menos 10 establecidos en el país en 2023.

Además de Tesla y BYD, Nissan Motor Co. ha convertido a Tailandia en un centro regional de vehículos eléctricos. Mercedes dice que pronto anunciará las ventas de su EQS450+.

Nithi Thuamprathom, un experto en automóviles de Auto Life Tailandia, dijo que el lanzamiento de Tesla probablemente le dará un gran impulso al mercado de vehículos eléctricos en Tailandia, en gran parte gracias a su precio competitivo y valor de marca, que es una ventaja sobre los fabricantes de automóviles chinos como BYD.

“Es increíble que Tesla haya anunciado el precio de entrada (de su modelo más barato) en 1,7 millones de bahts”, señaló. “Ese es el precio de los automóviles japoneses con motores de combustible o híbridos. Esto creará un cambio tan grande en el mercado”.

___

Elaine Kurtenbach, contribuyó a este despacho.