Talibán podría atacar mientras EEUU se retira de Afganistán

Melina Mara/AP

WASHINGTON (AP) — El Pentágono se prepara para un posible ataque del Talibán contra fuerzas estadounidenses y de la coalición mientras se retiran de Afganistán, una posibilidad que complica el panorama para el fin de la guerra más larga de Estados Unidos.

El 1 de mayo era la fecha para que todos los soldados estadounidenses y de la coalición hubieran salido de Afganistán bajo un acuerdo de febrero de 2020 entre el Talibán y el gobierno de Donald Trump. Como parte del acuerdo, el Talibán suspendió sus ataques contra las tropas estadounidenses y ningún soldado ha muerto desde entonces, pero el Talibán dijo que considerará que Estados Unidos violó el acuerdo por no cumplir con el plazo para la retirada total. Sus representantes no han dicho si atacarán o no a partir del 1 de mayo.