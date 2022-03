Sondeo: La guerra en Ucrania no impulsa apoyos a Biden

Alex Brandon/AP

WASHINGTON (AP) — Mientras el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunía en Bruselas con aliados destacados para coordinar una respuesta más firme a la agresión rusa en Ucrania, un nuevo sondeo mostraba que el apoyo de los estadounidenses a su liderazgo no se ha incrementado por el momento.

Las preocupaciones sobre Rusia han crecido y el apoyo a que Estados Unidos adopte un papel importante en el conflicto ha subido en el último mes, pero la desaprobación por la labor de Biden no ha remitido, según un sondeo publicado el jueves por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Pocos tienen mucha confianza en que pueda gestionar una crisis y la mayoría cree que le falta firmeza a la hora de tratar con Rusia.