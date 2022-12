Más de la mitad de los estadounidenses dicen que este año se les hizo difícil comprar regalos para las fiestas navideñas, revela una encuesta.

El 69% dijo haber visto precios más altos para los regalos en meses recientes, comparado con 58% el año pasado, según el sondeo The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.