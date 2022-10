Sondeo EEUU: Desinformación agudiza el extremismo político

Estadounidenses de todo el espectro político dicen que la desinformación está agudizando el extremismo político y los crímenes de odio, según una encuesta difundida a unas semanas de las elecciones intermedias en el país.

Unas tres cuartas partes de los adultos opinan que la mala información está dando lugar a puntos de vista y comportamientos políticos más extremos, como casos de violencia por motivos de raza, religión o género, según la encuesta del Pearson Institute y The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.