Sondeo AP: Buzones electorales sin incidentes relevantes

John Bazemore/AP

ATLANTA (AP) — El extenso uso de buzones electorales para depositar los votos las elecciones de 2020 no generó ningún problema generalizado, según una encuesta que realizó The Associated Press a funcionarios electorales estatales en todo Estados Unidos, la cual no reveló casos de fraude, vandalismo o robo que pudieran haber afectado los resultados de la votación presidencial.

Los hallazgos en estados controlados tanto por republicanos como por demócratas contradicen las afirmaciones del expresidente Donald Trump y sus aliados, quienes criticaron intensamente el uso de los buzones electorales y afirmaron falsamente que eran objeto de fraude.