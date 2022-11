Rescatistas buscan a desaparecidos tras alud en Italia

MILÁN (AP) — Los equipos de rescate escarbaron el domingo en el lodo por segundo día consecutivo para buscar a una docena de personas desaparecidas tras un enorme alud en la isla turística italiana de Ischia.

El sábado se recuperó un cuerpo y se reportó la desaparición de una docena de personas, incluidos niños, en la ciudad portuaria de Casamicciola, que se teme que hayan muerto sepultadas por el lodo y los escombros que, según los bomberos, tenían seis metros (20 pies) de altura en algunos lugares.

Se estaban utilizando pequeñas excavadoras para retirar escombros y los medios italianos dijeron que la excavación continuaba a mano en algunos lugares. Agregaron que también se habían traído equipos de buzos.

“Continuamos la búsqueda con el corazón roto, porque entre los desaparecidos también hay menores”, declaró Giacomo Pascale, alcalde de la ciudad vecina de Lacco Ameno, a la televisión estatal RAI.

El desprendimiento masivo de tierra antes del amanecer del sábado fue provocado por unas lluvias excepcionales. Una masa de lodo y escombros se precipitó por la ladera de una montaña hacia el puerto de Casamicciola, derrumbando edificios y arrastrando vehículos hacia el mar. Hasta el domingo, 164 personas se habían quedado sin hogar.

Un video ampliamente difundido mostró a un hombre, cubierto de lodo, aferrado a una persiana, con el pecho sumergido en agua fangosa.

La isla recibió 126 milímetros (casi cinco pulgadas) de lluvia en seis horas, la precipitación más intensa en 20 años, según las autoridades. Los expertos dijeron que el desastre se vio agravado por la construcción en áreas de alto riesgo de la isla montañosa.

“Hay territorio en el que no se puede construir. No se puede cambiar el uso de una zona donde hay agua. El curso del agua creó este desastre”, manifestó el geólogo Riccardo Caniparoli a la RAI. “Hay normas y leyes que no se respetaron”.

El primer ministro italiano, Giorgia Meloni, convocó una reunión de gabinete el domingo y declaró el estado de emergencia en la isla. “El gobierno expresa su cercanía a los ciudadanos, alcaldes y pueblos de la isla de Ischia, y agradece a los rescatistas que buscan a las víctimas”, dijo Meloni en un comunicado.