MOSCÚ (AP) — El presidente ruso Vladimir Putin declaró el miércoles que las relaciones con Estados Unidos son “constructivas” y expresó la esperanza de que los intereses mutuos en algún momento ayuden a normalizar los lazos.

Al hablar durante un panel de discusión de la Semana de la Energía de Rusia —una conferencia internacional de energía en Moscú— Putin agregó que Rusia está lista para impulsar el suministro de gas natural a fin de calmar los nerviosos mercados de energía en Europa, insistiendo en que su país quiere que los precios se mantengan estables.

El mandatario ruso rechazó los señalamientos de algunos expertos y políticos europeos de que Rusia ha estado retrasando las entregas de gas para inflar los precios. También rechazó las críticas a la actual represión de su gobierno contra la disidencia y los medios independientes.

Putin defendió enérgicamente una ley rusa que exige que quienes reciban fondos extranjeros y participen en actividades políticas no especificadas se registren como “agentes extranjeros”. Describió la ley como una respuesta de contrapartida a una ley estadounidense que se ha utilizado para atacar a los medios de comunicación rusos en Estados Unidos.

Los críticos dicen que la ley rusa se ha utilizado para amordazar a los medios críticos, ya que el estigma de “agente extranjero” tiene fuertes connotaciones peyorativas en Rusia e implica un escrutinio gubernamental más estricto.

Dmitry Muratov, quien ganó el viernes pasado el Premio Nobel de la Paz 2021 por su trabajo como director editorial del periódico independiente ruso Novaya Gazeta, se preguntó si las autoridades designarán a su periódico como “agente extranjero”.

Cuando se le preguntó el miércoles si existía esa posibilidad, Putin respondió que Muratov no debería preocuparse “si no viola la ley rusa y no da un pretexto para ser designado como agente extranjero”.

“Pero si él intenta protegerse con el Premio Nobel de la Paz para hacer algo que viole la ley rusa, significaría que lo haría deliberadamente para llamar la atención o por alguna otra razón”, agregó el presidente.