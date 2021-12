Polonia combate ola del virus y la resistencia a las vacunas

Czarek Sokolowski/AP

VARSOVIA (AP) — Mientras Hanna Zientara, de 83 años, resistía temperaturas bajo cero para recibir una dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 en Varsovia, su nieto de 30 años comenzaba unas vacaciones en la Islas Canarias sin vacunarse, y rechazaba las insistencias de su abuela de que se protegiera.

“Me preocupo por él, pero no tengo ninguna influencia sobre él. Ninguna”, dijo Zientara. “Tiene muchos amigos médicos que no se están vacunando, y dice que si ellos no se vacunan, entonces él tampoco tiene que hacerlo”.