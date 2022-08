Ordenan a Alex Jones pagar 4 mdd a padres de Newtown

AUSTIN, Texas, EE.UU. (AP) — Un jurado de Texas le ordenó el jueves al difusor de teorías de conspiración Alex Jones pagar más de 4 millones de dólares —una cantidad significativamente menor que los 150 millones que se pretendían— en compensación por daños a los padres de un niño de 6 años asesinado en la masacre de Sandy Hook, la primera vez que el conductor del sitio web Infowars ha sido responsabilizado financieramente por alegar repetidas veces que el tiroteo escolar más letal en la historia de Estados Unidos fue un montaje.

El jurado de Austin aún debe decidir cuánto debería pagar Jones en indemnización punitiva a Neil Heslin y Scarlett Lewis, cuyo hijo Jesse Lewis estaba entre 20 niños y seis maestras que fueron asesinados en el ataque de 2012 en la Escuela Primaria Sandy Hook de Newtown, Connecticut.

Los padres habían solicitado al menos 150 millones de dólares en compensación por difamación e inflicción intencional de angustia emocional. El abogado de Jones le pidió al jurado que limitara los daños a 8 dólares —un dólar por cada uno de los cargos de compensación que sopesaban aplicar— y Jones mismo dijo que cualquier pago por daños superior a 2 millones de dólares “nos hundiría”.

Probablemente no será el último veredicto contra Jones —que no se encontraba en la sala— en torno a sus alegatos de que el ataque fue escenificado con la intención de incrementar el control de armas. Un juez de Connecticut ha fallado contra él en una demanda similar incoada por familias de otras víctimas y un agente del FBI que trabajó en el caso. También enfrenta otro juicio en Austin.

El abogado principal de Jones, Andino Reynal, le guiñó un ojo a su codefensor antes de salir del tribunal. No quiso hacer comentarios sobre el veredicto.

Afuera de la sala, el abogado de los demandantes, Mark Bankston, insistió en que la cantidad de 4,11 millones de dólares no es decepcionante, e hizo notar que sólo es una parte de la compensación por daños que Jones tendrá que pagar.

El jurado regresará el viernes para escuchar más evidencia acerca del conductor de Infowars y las finanzas de su compañía.

En un video publicado en su sitio web el jueves por la noche, Jones dijo que el pago compensatorio reducido es una gran victoria para él.

“Reconocí que estaba equivocado. Reconocí que fue un error. Reconocí que di seguimiento a desinformación, pero no a propósito. Me disculpé con las familias. Y el jurado entendió eso. Lo que le hice a esas familias estuvo mal. Pero no lo hice a propósito”, manifestó.

El pago de indemnización es “más dinero de lo que tiene mi compañía y yo en lo personal, pero vamos a trabajar para intentar hacer una restitución de ello”, agregó.