LOS ÁNGELES (AP) — California, azotada por tormentas, vivió una jornada de viento, lluvia y nieve el sábado, lo que tornó peligrosos los viajes y avivó preocupaciones sobre inundaciones y cortes de energía.

Bandas de lluvia con ráfagas de viento comenzaron en el norte y se extendieron hacia el sur, y se espera que se registren más tormentas hasta principios de la próxima semana, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional.

Más de 68.000 clientes de servicios públicos se quedaron sin electricidad el sábado por la mañana, un número que se redujo a más de la mitad durante la tarde, según poweroutage.us.

Se emitieron advertencias de inundación para la región al norte de la Bahía de San Francisco, incluyendo los condados Marin, Napa, Sonoma y Mendocino.

Hacia el sur, se publicaron advertencias para partes de algunos condados, entre ellos San Mateo y Santa Cruz, donde se ordenó la evacuación de la pequeña comunidad de Felton Grove a lo largo del río San Lorenzo. También se emitió una orden de evacuación para los residentes del área de Wilton en el sureste semirural del condado Sacramento. Las autoridades citaron la amenaza de desbordamiento del río Cosumnes.

La crecida del río Salinas inundó las tierras de cultivo en el condado Monterey y, al este, las advertencias de inundación estaban en vigor para el condado Merced, en el Valle Central agrícola, a donde el gobernador Gavin Newsom acudió para evaluar los problemas causados por la tormenta.

“La realidad es que este es sólo el octavo de lo que anticipamos que serán nueve ríos atmosféricos —no hemos terminado”, dijo Newsom en una sesión informativa con autoridades locales en la que instó a la población a estar atenta durante las próximas 24 a 48 horas.

“Esto está sucediendo en todo California, pero quiero decir... ustedes se están llevando la peor parte de manera desproporcionada, y si se sienten así, tienen razón”, dijo Newsom.

Carreteras resbaladizas y nieve afectaron las carreteras a través de Sierra Nevada.

El Laboratorio de Nieve de la Sierra Central de la Universidad de California en Berkeley tuiteó el sábado por la mañana que recibió 54 centímetros (21,3 pulgadas) de nieve en 24 horas y que se espera que su capa de nieve de unos tres metros (10 pies) creciera varios metros más para el lunes.

Las autoridades emitieron una advertencia de avalancha para la Sierra central, incluyendo el área metropolitana del Lago Tahoe.

Una serie de ríos atmosféricos ha arrojado lluvia y nieve sobre California desde finales de diciembre, cortando el suministro eléctrico a miles de personas, inundando carreteras y provocando flujos de escombros y deslizamientos de tierra.

Se han registrado al menos 19 muertes relacionadas con la tormenta y un niño de 5 años sigue desaparecido tras ser arrastrado fuera del automóvil de su madre por las aguas de la inundación en el condado San Luis Obispo.

___

La periodista de The Associated Press Janie Har contribuyó desde San Francisco. La periodista de AP/Report for America Sophie Austin contribuyó desde Mather, California.