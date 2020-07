NY: Corte levanta restricción a libro de sobrina de Trump

NUEVA YORK (AP) — Una corte de apelaciones de Nueva York allanó el camino el miércoles para que una casa editorial distribuya un libro revelador escrito por una sobrina del presidente Donald Trump a pesar de las objeciones del hermano del mandatario.

La División de Apelaciones de la Corte Suprema del estado de Nueva York dijo que decidió levantar la restricción que un juez impuso un día antes a Simon & Schuster, la cual bloqueaba la distribución de “Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man” ("Demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo").

Aunque la comercializacion del libro estaba programada para el 28 de julio, Simon & Schuster indicó que miles de copias del primer tiraje de 75.000 ejemplares ya fueron enviadas a librerías y otros establecimientos.

Sin embargo, la corte de apelaciones no retiró las restricciones contra Mary Trump, autora del libro y sobrina del presidente, después de que el hermano del mandatario dijera en documentos judiciales que ella formaba parte de un acuerdo entre miembros de la familia de no escribir sobre las relaciones entre ellos sin permiso.

El hermano del mandatario, Robert Trump, había demandado a Mary Trump para impedir la publicación. El miércoles le fue enviado un correo electrónico al abogado de Robert Trump para solicitar comentarios.

La corte de apelaciones restringió a Mary Trump y a cualquier agente de ella de distribuir el libro, pero dejó claro que no consideraba a la casa editorial un agente, punto que podría dirimirse en procedimientos posteriores en un tribunal de menor instancia.

“Las pruebas presentadas son insuficientes para que esta corte determine si el demandante probablemente tendría éxito al establecer ese reclamo”, señaló la corte de apelaciones.

En un comunicado, Simon and Schuster afirmó estar satisfecha con el fallo, que dijo le permitirá a Mary Trump contar su historia. La casa editorial señaló que el libro era de “gran interés e importancia para la disertación nacional" y "merece totalmente ser publicado para el beneficio del público estadounidense”.

Los periodistas de The Associated Press Michael Balsamo en Washington y Jennifer Peltz en Nueva York contribuyeron a este despacho.