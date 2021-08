NASA: Roca blanda afectó recolección de muestras en Marte

CABO CAÑAVERAL, Florida, EE.UU. (AP) — El intento de recolectar muestras en Marte la semana pasada falló debido a que la roca era demasiado blanda, indicó la NASA el miércoles.

La sonda Perseverance no logró obtener nada tras intentar recolectar su primera muestra cilíndrica en el planeta rojo para que sea enviada a la Tierra en el futuro. Los datos transmitidos el viernes pasado mostraron que la sonda perforó a la profundidad adecuada de 8 centímetros (3 pulgadas), y las imágenes del orificio se veían bien. Pero pronto fue evidente que el tubo de muestras estaba vacío.

Desde entonces, los ingenieros han determinado que la piedra no era lo suficientemente sólida para proporcionar una muestra cilíndrica, y los pequeños fragmentos quebradizos se quedaron dentro del agujero o terminaron en la pila de residuos de roca extraídos, o en ambos lugares. Por lo tanto, la sonda se trasladará al próximo lugar de muestreo en su búsqueda de señales de vida previa en Marte, sitio al que llegará en los primeros días del próximo mes.

Las imágenes de la sonda y del helicóptero que la acompaña, Ingenuity, revelan que las piedras sedimentarias en el nuevo sitio de excavación lucen mucho mejores para la toma de muestras, dijo el miércoles Louise Jandura, directora de ingeniería de la misión de muestreo del Perseverance.

“El equipo se desempeñó como se le ordenó, pero en esta ocasión la piedra no cooperó", escribió Jandura en una publicación en línea.

“Me hace recordar una vez más cómo es la naturaleza de las actividades de exploración”, añadió. “Nunca está garantizado un resultado específico, sin importar cuánto te prepares”.

La NASA pretende recolectar unas 35 muestras, las cuales serían enviadas a la Tierra en otra nave en una década.

No es la primera vez que una sonda encuentra terreno adverso en Marte. Una excavadora alemana en la sonda InSight de la NASA no pudo perforar más de 60 centímetros (un par de pies), muy lejos de su objetivo. El terreno macizo no ofreció la suficiente fricción para el dispositivo termómetro, y los investigadores dejaron de lado esa misión en enero.

En tanto, el Ingenuity sigue sorprendiendo a su equipo. El pequeño helicóptero ha completado 11 vuelos de prueba, el más reciente mayor de dos minutos, e incluso ha realizado sobrevuelos del cráter Jezero. Es el antiguo delta de un río en donde el Perseverance y el helicóptero se posaron sobre el planeta en febrero luego de un viaje de casi siete meses desde la Tierra. Los científicos creen que la región podría haber sido idónea para el desarrollo de vida microscópica hace miles de millones de años, si es que acaso existió.

