Misterio ronda cápsula del tiempo hallada en Richmond

RICHMOND, Virginia, EE.UU. (AP) — Un almanaque color ocre de 1875, un sobre de tela y una moneda de plata fueron hallados el miércoles en una cápsula del tiempo que estuvo oculta más de 130 años debajo de una enorme estatua del general confederado Robert E. Lee.

Los objetos dañados por el agua, aunque intrigantes, no son lo que muchos esperaban ver cuando expertos estatales en conservación lograron abrir la cápsula al cabo de cinco horas de intentarlo cuidadosamente. Incluso la caja de plomo incrustada con argamasa generó algo de sorpresa.

Basándose en los registros históricos, muchas personas creían que la cápsula contenía docenas de objetos relacionados con la Confederación, así como un retrato del fallecido presidente Abraham Lincoln. Pero en sólo unos minutos quedó claro cuál era su contenido, y eran pocos objetos.

Había tres libros en total. Además del almanaque, otro es un libro muy deteriorado con una cubierta color rosa que al parecer corresponde a una edición de “The Huguenot Lovers: A Tale of the Old Dominion”, de Collinson Pierrepont Edwards Burgwyn. Él fue un ingeniero civil de la ciudad de Richmond que trabajó en los planos de la Avenida de los Monumentos, donde se encontraba la estatua.

Había también una especie de folleto que hacía referencia a plantas hidroeléctricas para la ciudad de Manchester, una comunidad al sur de Richmond.

Devon Henry, el contratista que retiró la estatua de Lee y sigue trabajando para retirar el pedestal en Richmond, dijo que podría haber una segunda cápsula del tiempo que aún no ha sido hallada.

“Estoy tan intrigado como todos”, declaró Henry mientras los expertos en conservación trabajaban para abrir la cápsula. “Fue un gran alivio encontrarla. En segundo lugar, necesitamos ver si eso es lo que estamos buscando".

Al día siguiente de que la estatua de Lee fuera retirada en septiembre, los trabajadores pasaron más de 12 horas buscando la cápsula del tiempo en la base del pedestal de 12 metros (40 pies) de altura, pero no pudieron localizarla.

A la larga fue hallada una cápsula del tiempo el viernes, incrustada a 6 metros (20 pies) de altura en el pedestal.

Henry dijo que sus trabajadores continúan maniobrando con gran cuidado porque la cápsula del tiempo abierta el miércoles no coincide con la descripción de la que esperaban.

Un artículo publicado en un periódico de 1887 —el año en que fue colocada una cápsula en el pedestal— deja entrever que ésta contiene objetos de la Guerra Civil y un “retrato de Lincoln en su féretro”. Registros de la Biblioteca de Virginia señalan que 37 residentes, organizaciones y negocios de Richmond aportaron unos 60 objetos para la cápsula, muchos de los cuales se cree tienen que ver con la Confederación.

Se cree que esa cápsula del tiempo es una caja de cobre que mide 35 por 35 por 20 centímetros (14 por 14 por 8 pulgadas), la cual es más grande que la caja de plomo retirada del pedestal el viernes. Además de contener mucho menos objetos, esta última cápsula medía 10 por 20 por 30 centímetros (4 por 8 por 11,5 pulgadas).

“Realmente nos sorprendió encontrar algo de plomo”, declaró Julie Langan, directora del Departamento de Recursos Históricos del estado.

El equipo de ese departamento catalogará los artefactos y tiene previsto tener en los próximos días más detalles sobre su constitución y posibles orígenes. Los libros serán puestos en un congelador para evitar la formación de moho, y la moneda de plata, que comenzó a perder lustre cuando la caja fue abierta, será mantenida en un lugar seco para limitar su deterioro.