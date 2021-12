BERLÍN (AP) — Más del 1% de la población de Alemania está infectada actualmente de coronavirus, explicó el viernes el ministro de salud, Jens Spahn, que hizo un nuevo llamado a la vacunación.

El país confirmó 74.352 nuevos positivos diarios por COVID-19 y 390 decesos. según los datos de la agencia federal de control de enfermedades. el Instituto Robert Koch. Se considera que alrededor de 925.800 personas tienen ahora el virus activo en el país, añadió.

Spahn destacó que la proporción de residentes no vacunados que desarrollaron un cuadro grave de la enfermedad es mucho mayor a la del resto de la población.

“Si todos los adultos alemanes estuvieran vacunados, no estaríamos en esta difícil situación", dijo a reporteros en Berlín.

El ministro habló un día después de que líderes federales y estatales anunciaron nuevas y estrictas restricciones, en su mayoría para no vacunados, que no podrán acceder a tiendas no esenciales, restaurantes y centros deportivos y culturales. El gobierno también planea presentar un mandato general de vacunación ante el parlamento para su consideración.

Spahn, que podría dejar el cargo la próxima semana con la llegada al poder del nuevo ejecutivo de centroizquierda, se ha manifestado en contra de la vacunación obligatoria y reiteró que votaría en contra.

Alrededor del 68,8% de la población alemana tiene la pauta de vacunación completa, muy por debajo del objetivo mínimo del 75% establecido por las autoridades. Por primera vez desde el verano, el miércoles se administraron más de un millón de dosis en un solo día.