México entrega a EEUU a líder del Cártel del Noreste

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — México entregó a Estados Unidos a Juan Gerardo Treviño, el líder del Cártel del Noreste recién capturado y que está acusado en ese país de conspiración para traficar drogas y lavado de dinero.

Según informó el martes a The Associated Press un funcionario federal que pidió el anonimato por no estar autorizado a hacer declaraciones públicas, se trató de una “deportación controlada” que tuvo lugar el lunes por la noche por el puente internacional de San Isidro, que conecta Tijuana con San Diego.