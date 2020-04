Maurice Benard: Cuarentena ha sido dura para mi salud mental

En esta foto del 5 de mayo de 2019, Maurice Benard posa en la sala de prensa tras ganar el premio Emmy al mejor actor en una serie de drama, por su trabajo en "General Hospital", en Pasadena, California. (Foto por Richard Shotwell/Invision/AP, Archivo)

NUEVA YORK (AP) — El veterano actor de “General Hospital” Maurice Benard dice que encerrarse en casa puede pasarle factura a la salud mental. El actor ha hablado abiertamente sobre su trastorno bipolar y también escribe al respecto en su nuevo libro, “Nothing General About It: How Love (And Lithium) Saved Me On and Off General Hospital”.

La pandemia del COVID-19 no sólo ha alterado los planes de promoción del libro, sino que lo ha mantenido en casa, lejos de su trabajo. “General Hospital” paró su producción el 15 de marzo. La serie de ABC recientemente comenzó a transmitir cuatro episodios nuevos por semana con flashbacks editados para rellenar los episodios; Benard cree que el programa tiene material suficiente como hasta mediados de mayo.

“Es un momento muy duro y la gente ha sido arrancada de su rutina o está sola en aislamiento”, dijo el actor de 57 años en una entrevista reciente desde su casa en Los Ángeles. “Me está dando ansiedad y la semana pasada me sentí horrible. Es raro para mí. Necesito actuar”.

Benard dice que aun cuando las rutinas han sido alteradas, la gente no debe poner en pausa el compromiso de cuidarse a sí misma: “No pueden permitir que esto evite que hagan ejercicio o coman bien. Deben mantenerse lejos de sus pensamientos, porque es ahí donde están los demonios”.

El actor ha sido laureado con el premio Emmy por su interpretación de Sonny Corinthos, un mafioso amado por sus amigos y familiares y temido por sus enemigos, en “General Hospital”. Su trastorno ha sido incorporado al perfil de su personaje, algo que califica de “muy lindo”.

“Le dice a la gente, tú sabes, que Sonny es bipolar y Sonny puede funcionar. Si Sonny puede hacerlo, ellos también pueden”, señaló.

Su libro, escrito con Susan Black, nació de sus publicaciones dominicales en redes sociales sobre cómo se siente: “Uno tiene que hablar al respecto, porque si se lo guarda explotará”.

Tanto en el libro como en la entrevista, Benard le acreditó a su esposa y mánager, Paula, por ayudarlo a salir de sus bajones.

“Mi esposa es la que, durante los ataques de pánico o los momentos más difíciles, tiene esa voz apacible que hace que todo sea más fácil”.

Benard ha estado en “General Hospital” por 25 años. Eso naturalmente lo pondría en una posición de liderazgo para sus compañeros de reparto, pero él dice que ese no siempre ha sido el caso porque no siempre ha sido accesible.

“He cambiado los últimos cinco años. Solía ser un poco difícil. Creo que envejecer, tener un poquito más de sabiduría hizo que algo en mí cambiara”, dijo. “Todos se dieron cuenta. Qué sensación maravillosa no sentir fealdad por dentro”.

Chad Duell, quien hace el papel de su hijo Michael, dijo en un email a la AP: “Definitivamente (Benard) me ha ayudado a crecer como actor, y siempre saca lo mejor de mí cuando estoy trabajando con él”.

“Me encantó trabajar con Mo. Él elevó mi actuación cada vez”, agregó Bryan Craig, quien interpretó a otro de sus hijos, también vía email.

Benard dijo que disfruta trabajando con actores más jóvenes en el programa.

“Me encanta acoger a los actores más jóvenes bajo mi ala, en especial cuando son talentosos. Los actores jóvenes están ganando Emmys”, dijo. “A estas alturas de mi vida estoy más orgulloso de lo que ellos hacen que de lo que hago yo”.