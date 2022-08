Matan a miliciano paquistaní en Afganistán

ISLAMABAD (AP) — Un ataque nocturno con bomba caminera en el este de Afganistán golpeó a un vehículo que llevaba a miembros del grupo talibán paquistaní, y mató a un líder miliciano y otros tres miembros del grupo, según dijeron el lunes varios funcionarios paquistaníes y milicianos el lunes.

Nadie reclamó en un primer momento el ataque del domingo por la noche que mató a Abdul Wali, también conocido como Omar Khalid Khurasani, en la provincia afgana de Paktika. Su muerte era un duro golpe para el Talibán paquistaní, Tehrik-e-Taliban Pakistan o TTP.

El TTP atribuyó el asesinato a agentes de inteligencia paquistaníes, sin ofrecer pruebas o dar más detalles.

Los otros tres fallecidos eran el conductor de Khurasani y dos de sus colaboradores más cercanos. No había nadie más en el auto en el momento del ataque, según funcionarios paquistaníes y miembros del TTP que hablaron con The Associated Press. Hablaron bajo condición de anonimato porque el ataque aún no se había anunciado oficialmente.

Se esperaba un comunicado del TTP para más tarde el lunes.

El Talibán paquistaní es un grupo separado pero aliado del Talibán afgano, que tomó el poder en Afganistán hace un año en las últimas fases de la retirada de tropas de Estados Unidos y la OTAN.

El TTP libra una insurgencia en Pakistán desde hace 14 años y busca una aplicación más estricta de leyes islámicas en el país, la liberación de sus miembros detenidos por el gobierno y que se reduzca la presencia militar paquistaní en las antiguas regiones tribales del país.

Khurasani, miembro destacado del TTP, se separó en 2014 de su propio grupo armado, Jamaat-ul-Ahrar, que después se unió al Talibán paquistaní. Jamaat-ul-Ahrar fue designado como grupo terrorista por Estados Unidos en 2016. El programa de recompensas del Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía hasta 3 millones de dólares por información sobre Khurasani.

Jamaat-ul-Ahrar estaba acusado de lanzar varios ataques contra fuerzas paquistaníes y minorías religiosas. El grupo también se atribuyó el asesinato de dos empleados paquistaníes del consulado estadounidense en la ciudad nororiental de Peshawar en marzo de 2016.

Ese mismo año se atribuyó la autoría de un ataque suicida en un parque en la ciudad oriental paquistaní de Lahore, que mató a más de 70 personas.

El TTP, que agrupaba a distintas facciones, también ha estado detrás de numerosos ataques contra civiles y tropas paquistaníes durante los últimos 15 años.

Khurasani formaba parte de los negociadores del TTP, que iniciaron un diálogo con funcionarios paquistaníes en mayo.

En un primer momento no estaba claro cómo afectaría la muerte de Khurasani al cese el fuego iniciado hace unos tres meses entre el TTP y el gobierno paquistaní.