Rogelio V. Solis/AP

MONROE, Luisiana, EE.UU. (AP) — Un video policial que permaneció oculto por más de dos años muestra a un policía estatal de Luisiana golpeando a un hombre negro 18 veces con una linterna, un asalto que el agente justificó como “obediencia a golpes”.

En el video, obtenido por The Associated Press, se escucha a Aaron Larry Bowman implorando a gritos: “¡No me estoy resistiendo! ¡No me estoy resistiendo!”, mientras el policía seguía pegándole.