En esta foto del 19 de agosto de 2004, Little Richard actúa en el Westbury Music Fair en Westbury, Nueva York. Little Richard fue sepultado en su alma mater en el norte de Alabama el miércoles 20 de mayo de 2020. El pionero del rock 'n' roll murio el 9 de mayo, a los 87 años. (AP Foto/Ed Betz, Archivo) less