Odelyn Joseph/AP

PUERTO PRÍNCIPE, Haití (AP) — Una banda de secuestradores en Haití liberó a todos los rehenes restantes de un grupo misionero de Estados Unidos, informaron la policía haitiana y el grupo el jueves.

El portavoz de la policía de Haití, Gary Desrosiers, confirmó a The Associated Press la liberación de los rehenes restantes del grupo secuestrado hace dos meses, pero de momento no ofreció más detalles.