Legislador de Idaho acusado de violación fue advertido antes

BOISE, Idaho, EE.UU. (AP) — Un legislador de Idaho que es acusado por una pasante de 19 años de haberla violado ya había recibido advertencias de no acosar a mujeres que trabajan en el Congreso estatal después de que sus colegas escucharon quejas de otros integrantes del personal, según documentos recopilados por la comisión de ética de la Legislatura obtenidos por The Associated Press.

La investigación sobre la conducta de Aaron von Ehlinger, representante republicano por Lewiston, comenzó en marzo cuando una pasante legislativa de 19 años le dijo a un supervisor que el legislador de 38 años la violó en su apartamento después de que los dos cenaron en un restaurante.