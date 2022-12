Ecuador: Lasso "se envalentona" y admite interés reelección

QUITO (AP) — El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso, de gira por Estados Unidos, reveló que no descarta ir por un segundo mandato. La constitución de Ecuador permite por una vez la reelección presidencial.

Pese a que aún no cumple ni la mitad de su período (2021-2025), el jefe de Estado dijo que al estar Washington “uno se envalentona”. Lleva un año y siete meses en el cargo y aludió en EEUU que no va a “escabullir esa responsabilidad de continuar un mandato para seguir en materia económica con políticas de cosas que requiere el Ecuador”.

Lasso hizo estas declaraciones en medio de una alocución en el Wilson Center, donde consideró que su régimen rescató al país de un “modelo populista”, en alusión a la década de gobierno de su opositor, el izquierdista Rafael Correa, hasta conducirlo a una “plena” democracia y libertad, con independencia de poderes, recalcó.

Mencionó como logros económicos de su gestión las cifras económicas que había citado la víspera, en su encuentro con Joe Biden en la Casa Blanca, sobre la inflación del 3,5% y el crecimiento económico de 2,8%, según proyecciones del Fondo Monetario Internacional.

Aludió también al último desembolso de 700 millones de dólares por parte del FMI, de un total de seis que conformaron el acuerdo de financiamiento internacional de 2020 por 6.500 millones de dólares pese a que fue suscrito por su predecesor en el cargo, el expresidente Lenín Moreno.

La eliminación de una ley “mordaza” que “censuraba la libertad de expresión” fue otro de los tantos que se anotó el mandatario ante el auditorio estadounidense.

En materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico habló de las 300 toneladas de droga incautadas que relacionó con la realidad de violencia en las cárces y en las calles de Ecuador, un país que ha decretado una serie de estados de excepción en los últimos dos años para tratar de contener las muertes violentas.

Lasso atribuyó la situación a la influencia de bandas del crimen organizado de México y Brasil que están vinculadas con organizaciones delictivas internas y pidió el apoyo internacional para luchar contra el crimen transnacional. Reveló que antes de su viaje a Washington recibió la llamada del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien “me pidió que trabajemos juntos” en el control de la frontera. Días atrás, Lasso y Petro acordaron a través de las redes sociales colaborar en ese aspecto.

En el tema migratorio, destacó que unos 500.000 venezolanos, que representan un 3% de la población ecuatoriana, se encuentran en Ecuador, de los cuales 140.000 han sido regularizados.

El gobernante ecuatoriano cumple su segundo día de visita oficial a Estados Unidos, donde la víspera se reunió con su homólogo Joe Biden y abordaron temas de cooperación en seguridad, comercio, migración, entre otros.

Para el ex subsecretario de Relaciones Internacionales y docente de derecho internacional, Carlos Estarellas, la visita del mandatario ecuatoriano a Estados Unidos es “sumamente importante” debido a que los temas que se abordan son “trascendentales”, sobre todo en materia de seguridad, cuando Ecuador enfrenta una crisis y ataque del narcotráfico, dijo a The Associated Press. Solicitar apoyo en un mundo globalizado no “merma soberanía”, agregó.

Está previsto que Lasso se reúna con el presidente del Banco Mundial, David Malpass, y con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfajn, antes de terminar su visita y retornar el miércoles a Ecuador.