Lady A dice que demanda por su nombre es “privilegio blanco”

ARCHIVO -En esta fotografía de archivo del 14 de noviembre de 2018 Dave Haywood, de izquierda a derecha, Hillary Scott y Charles Kelley, de la banda Lady A, conocida antes como Lady Antebellum, llegan a la 52ª entrega de los premios CMA en Nashville, Tennessee. El grupo galardonado con el Grammy, que retiró la palabra "Antebellum" de su nombre por los vínculos de la palabra con la esclavitud, presentó una demanda contra una cantante negra que ha usado ese nombre artístico por años el 8 de julio de 2020 en Nashville.

La cantante Anita White, quien fue demandada por un grupo country por el uso del nombre Lady A, dice que la banda está usando su privilegio blanco contra ella.

La banda, que anteriormente se llamaba Lady Antebellum, presentó una demanda en una corte federal el miércoles en busca de un fallo que señale que su uso de la marca “Lady A” no infringe el uso que le ha dado White al mismo nombre. La banda no pide una indemnización.

La agrupación galardonada con el Grammy, conformada por Hillary Scott, Charles Kelley y Dave Haywood, quienes son blancos, cambiaron su nombre el mes pasado diciendo que se arrepentían por no tomar en consideración la asociación de la palabra Antebellum con la esclavitud. Antebellum se refiere al periodo previo a la guerra civil estadounidense.

White, quien es negra, dijo a la revista Rolling Stone en un artículo publicado el viernes que sentía que estaba siendo borrada. La cantante señaló que se ha presentado como Lady A por más de 20 años.

“Dicen que son aliados y que querían cambiar su nombre por la connotación racista, y demandan a una mujer negra por el nuevo nombre”, dijo White a la publicación.

White dijo que en negociaciones con la banda por el uso del nombre que solicitó 10 millones de dólares, de los cuales usaría la mitad para cambiar su marca y la otra para donarlo a organizaciones caritativas de su elección, incluyendo algunas asociadas con el movimiento Black Lives Matter.

“Tengo que cambiar mi marca, no quiero tener que compartir un nombre con ustedes y ustedes no deberían tener solo una pequeña amonestación”, dijo White. “Yo quería mi nombre, todo lo que quería era mantener mi nombre en el género blues haciendo lo que hago. No debería someterme a la voluntad (de la banda) porque tienen dinero”, dijo.

La demanda señala que el grupo solicitó registrar el nombre “Lady A” desde 2010.