Israel autoriza 3.000 casas en asentamientos en Cisjordania

Ariel Schalit/AP

JERUSALÉN (AP) — Una comisión israelí aprobó unas 3.000 nuevas viviendas en asentamientos en la ocupada Cisjordania, según un monitor de asentamientos, un día después de que el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden emitiera su condena más enérgica hasta el momento por los planes para más construcciones.

Hagit Ofran del grupo pacifista Peace Now, reportó la noticia de la aprobación. Un funcionario de seguridad israelí que no estaba autorizado para informar sobre el caso dijo que el plan había sido aprobado, pero el Ministerio de Defensa no ha proporcionado detalles.