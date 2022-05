Irrumpen en un tribunal de Haití y saquean oficinas

PUERTO PRÍNCIPE (AP) — Sospechosos no identificados irrumpieron en uno de los principales juzgados de Haití, saquearon las oficinas de los jueces y robaron objetos, entre ellos teléfonos celulares, informó el jueves a The Associated Press el comisionado del gobierno Jacques Lafontant.

Lafontant aclaró que está a salvo las pruebas y los documentos vinculados a casos como el asesinato presidencial del 7 de julio de Jovenel Moïse y el asesinato en agosto de 2020 de Monferrier Dorval, jefe del colegio de abogados de Puerto Príncipe, porque están en un lugar seguro en otro lugar.