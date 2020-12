Investigación a Hunter Biden incluye tratos en China

WASHINGTON (AP) — El Departamento de Justicia está investigando las finanzas del hijo del presidente electo Joe Biden, incluyendo algunos de los tratos que tuvo con China y otras transacciones, informó una fuente allegada a The Associated Press.

Las revelaciones colocan los reflectores nuevamente sobre las finanzas de Hunter Biden, un tema que afectó la exitosa campaña presidencial del padre y que fue usado una y otra vez por el presidente Donald Trump y sus aliados. La noticia surge además en un momento políticamente delicado para el presidente electo, quien tendrá que nominar al director de la agencia del gobierno a cargo de investigar a su hijo.

No hay indicio alguno de que la pesquisa está relacionada con Joe Biden.

La investigación comenzó en 2018, año previo que Biden padre anunciara su candidatura a la presidencia. Hunter Biden confirmó la existencia de la averiguación el miércoles, afirmando que se enteró de ello por primera vez apenas el día anterior.

“Me tomo muy en serio en este asunto y estoy seguro de que una investigación profesional y objetiva de estos temas demostrará que manejé mis negocios de manera totalmente legal y apropiada, inclusive con ayuda de asesores fiscales profesionales”, manifestó Biden hijo en un comunicado.

No se sabe hasta ahora qué empresas o contratos están siendo investigados, pero la fuente conocedora del tema aseveró que al menos parte de la atención se centra en su trabajo anterior en China. Investigadores federales emitieron una serie de citaciones el martes, incluyendo una para Hunter Biden, según otra fuente cercana al proceso.

Los investigadores no tomaron medidas hasta ahora ya que el Departamento de Justicia tiene la práctica de no tomar medidas investigativas públicas en medio de un ambiente electoral, indicó una de las fuentes. Las personas al tanto de la pesquisa pidieron permanecer en el anonimato ya que no contaban con autorización para hablar de una investigación en curso.

Hunter Biden tiene experiencia haciendo negocios internacionales en diversos países. Trump y sus aliados le han acusado de lucrar en base a sus conexiones políticas y han lanzado acusaciones infundadas de corrupción relacionadas a la época en que Joe Biden era vicepresidente.

La noche del miércoles, Trump tuiteó una frase tomada de un artículo de opinión escrito por la columnista Miranda Devine en el diario New York Post: “El 10% de los votantes hubiera cambiado su voto si se hubiera enterado de Hunter Biden”.

Biden padre está formando su equipo de gobierno pero hasta ahora no ha nombrado a su secretario de Justicia. Tal funcionario tendrá a su cargo supervisar la pesquisa a Hunter Biden, si es que la averiguación sigue abierta cuando Joe Biden sea juramentado el 20 de enero.

___

Lemire reportó desde Wilmington, Delaware. El periodista de The Associated Press Zeke Miller en Washington contribuyó a este despacho.