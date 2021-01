Hubo nexos entre campaña Trump y asalto al Capitolio

WASHINGTON (AP) — Miembros de la fracasada campaña electoral del presidente Donald Trump estuvieron involucrados en la organización del asalto al Capitolio en Washington, determina una investigación de la Associated Press, lo que contradice alegatos que fue un movimiento espontáneo de los seguidores del mandatario.

Un agrupación pro-Trump sin fines de lucro llamada Women for America First fue la organizadora del evento “Save America Rally” el 6 de enero en el Ellipse, un terreno cerca de la Casa Blanca que es propiedad del gobierno federal. Pero un anexo al documento del Servicio Nacional de Parques en que se autoriza la concentración nombra a varias personas que apenas días antes recibieron miles de dólares por su trabajo en la campaña reeleccionista de Trump 2020. Otras personas, programadas para estar en el mitin tienen lazos estrechos con la Casa Blanca.

Desde el día de la intrusión al Capitolio, muchos de estos personajes han tratado de distanciarse de lo sucedido.

Antes del asalto, Trump le habló a los congregados allí y les llamó a ir al Capitolio, afirmando: “nunca rescatarán a la patria con debilidad. Tienen que demostrar fuerza, tienen que ser fuertes”.

Una semana después del asalto al Capitolio, la Cámara de Representantes aprobó someter a Trump a juicio político, con lo que Trump es ahora el único presidente estadounidense en ser censurado dos veces por el legislativo.

Pero las consecuencias podrían extenderse más allá de Trump, quien el miércoles tiene que salir de la Casa Blanca para abrir paso al demócrata Joe Biden, ganador de las elecciones. Trump se ha negado a reconocer su derrota y ha lanzado denuncias infundadas de fraude.

Women for America First, que solicitó y recibió la autorización para la manifestación, no respondió a mensajes preguntándole quién financió el evento -- al que asistieron decenas de miles de personas -- y por qué había allí personal de la campaña.