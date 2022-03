Hombre que mató a sus 3 hijas estaba en EEUU ilegalmente

Rich Pedroncelli/AP

SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — El hombre armado que mató a sus tres hijas, a un acompañante que supervisaba su visita con ellas y luego se suicidó en una iglesia del norte de California esta semana se encontraba en Estados Unidos de manera ilegal, dijeron funcionarios de inmigración.

David Mora, de 39 años, sobrepasó el límite de su visado tras ingresar a California desde su país natal, México, el 17 de diciembre de 2018, con una visa de visitante no inmigrante, dijo el viernes a The Associated Press Alethea Smock, vocera del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).