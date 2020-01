HKO-WHL-Sums-Spokane-Vancouver

Chiefs 6, Giants 3

First Period

1. Spokane, Král 10 (Zummack, Sward) 1:38.

2. Spokane, Zummack 15 (Toporowski) 4:15.

3. Vancouver, Nielsen 20 (Kannok Leipert, Florchuk) 6:14 (pp).

4. Vancouver, Preziuso 15 (Florchuk, Kannok Leipert) 9:59 (pp).

5. Vancouver, Ostapchuk 4 (Kohle, Kannok Leipert) 19:18.

Penalties — Finley Spo (cross checking) 5:34; Beckman Spo (tripping) 8:41; Nielsen Van (charging) 19:54.

Second Period

6. Spokane, Beckman 30 (Finley, Larson) 15:04.

Penalties — King Spo (slashing) 2:43; Spokane bench (too many men, served by MacNeil) 19:12.

Third Period

7. Spokane, Zummack 16 (Toporowski, Sward) 9:35.

8. Spokane, Larson 12 (Král) 18:50.

9. Spokane, Mattson 9 (Zummack, Beckman) 19:51.

Penalties — None.

Shots on goal by

Spokane 7 10 15 _ 32 Vancouver 16 8 8 _ 32

Goal — Spokane: Parík (W, ). Vancouver: Tendeck (L, ).

Power plays (goals-chances) — Spokane: 0-1; Vancouver: 2-4.

Referees — Bryan Bourdon, Adam Griffiths. Linesmen — Nick Bilko, Tim Plamondon.

Attendance — 4,322 at Vancouver.