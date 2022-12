HKO-WHL-Sums-Regina-Prince Albert

Pats 4, Raiders 3 (OT)

First Period

1. Regina, Armstrong 13 (Bateman) 7:06.

2. Regina, Valis 14 (Brown, Suzdalev) 14:58 (pp).

3. Regina, Suzdalev 21 (Brown, Armstrong) 16:23 (pp).

Penalties — Kovacs Pa (holding) 10:12; Berge Reg (tripping) 12:22; Prince Albert bench (too many men, served by Stanick) 13:49; Johnston Pa (tripping) 14:58; Plaisier Reg, Crocker Pa (major, major-fighting) 17:01; Kovacs Pa (holding) 17:14; Ginnell Reg (roughing) 19:17.

Second Period

No Scoring.

Penalties — Berge Reg, Herman Pa (roughing) 12:29; Bateman Reg (holding) 12:40; Ginnell Reg (slashing) 18:39.

Third Period

4. Prince Albert, Latimer 10 (Lodewyk) 1:35.

5. Prince Albert, Kosior 12 (Stanick, Ritchie) 7:11 (pp).

6. Prince Albert, Ludwig 5 (Latimer) 15:08.

Penalties — Vaughan Reg (double minor, high sticking) 6:39; Stanick Pa (charging) 2:53; Berge Reg, Pakkala Pa (roughing) 9:43.

Overtime

No Scoring.

Penalties — Howe Reg (hooking) 0:26; Herman Pa (10-minute misconduct) 3:41.

Shots on goal by

Regina 10 8 9 2 _ 29 Prince Albert 8 12 14 10 _ 44

Goal — Regina: Sim (W, ). Prince Albert: Hildebrand (29 shots, 25 saves).

Power plays (goals-chances) — Regina: 2-5; Prince Albert: 1-7.

Referees — Brian MacDonald, Brody McGrath. Linesmen — Troy Semenchuk, Jordan Carriere.

Attendance — 2,548 at Prince Albert.